Den richtigen Umgang mit dem Hund lernen

Vor wenigen Tagen ist in Kärnten ein fünfjähriges Mädchen von zwei Hunden gebissen und schwer verletzt worden. Immer wieder werden Kinder Opfer von Hundeattacken. Damit in Zukunft weniger passiert, organisiert die Tierärztekammer österreichweit Kurse für Kinder.

Die erste Lektion in den Kursen lautet: Kein Hund will einfach so „angegrapscht“ werden. Zuerst sollte der Hundebesitzer gefragt werden, dann soll der Hund selbst entscheiden, ob er gestreichelt werden will oder nicht, indem man zunächst den Handrücken vor die Schnauze hält. Das häufigste Problem seien die oft zu raschen Bewegungen von Kindern oder das Annähern an Hunde von hinten ohne etwas zu sagen, erklärt Therapie-Begleithundeführerin Ursula Pfeifer.

ORF

Viele Unfälle nach 17.00 Uhr

Die meisten Unfälle passieren mit Hunden aus der Familie beziehungsweise aus dem Bekanntenkreis. „Die meisten Unfälle passieren nach 17.00 Uhr, dann wenn die Kinder von der Schule nachhause kommen und der Hund den ganzen Tag über schon einem großen Stresspegel ausgesetzt war“, so Eike Both, Tierärztin und Gerichtssachverständige.

ORF

Den Hund verstehen lernen

Besonders wichtig ist es daher, den Hund „lesen“ zu können - anhand der Gesten zu erkennen, wie es dem Hund gerade geht und was er ausdrücken will. Blinzeln ist etwa ein Beschwichtigungssignal des Hundes oder über die Nase schlecken, auch Gähnen gehört dazu - so signalisieren Hunde, wenn es ihnen zu viel wird, erklärt Karin Humann, Expertin für hundegestützte Pädagogik.

Forderung einer Ausbildungspflicht

Das größte Problem sieht die Gerichtssachverständige Eike Both aber am anderen Ende der Leine, bei den Hundehaltern. Sie fordert für jeden neuen Hundehalter in Österreich eine entsprechende Ausbildungspflicht.

Link: