jOPERA: „Martha“ von Friedrich von Flotow

Der Jennersdorfer Festivalsommer hat heuer die romantisch-komische Oper „Martha“ von Friedrich von Flotow auf dem Spielplan. Sie wird von 1. bis 11. August sieben Mal auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach aufgeführt.

Regisseurin Brigitte Fassbaender setzt mit dem Stück um Lady Harriet, eine Hofdame der englischen Königin, die sich aus Langeweile am Markt in Richmond als Magd ausgibt und sich in den Pächter Lyonel verliebt, nach dem „Freischütz“ bereits zum zweiten Mal eine Oper auf Schloss Tabor in Szene.

ORF

Renate Pitscheider in der Hauptrolle

Die musikalische Leitung übernimmt der Generalmusikdirektor am Theater Kiel, Georg Fritzsch. Für die Kostüme ist Anna-Sophie Lienbacher verantwortlich, das Bühnenbild stammt von Julia Scheeler. In der Hauptpartie der Martha ist Renate Pitscheider zu hören, Tenor Ibrahim Yesilay verkörpert den Lionel.

„Es sind viele Wagnerianische Elemente drinnen, aber auf etwas leichtere Art. Ich freue mich wahnsinnig, es sind so viele unglaublich schöne Musikrichtungen drinnen, es sind schon einige vorher vertont worden - auch in Paris mit einem Ballett“, sagt Intendant Dietmar Kerschbaum.

Link: