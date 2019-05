Wer zahlt nach dem Hochwasser?

Vor gut zwei Wochen hat im Bezirk Mattersburg ein schweres Unwetter gewütet. Viele Keller in dem Gemeinden Sigless, Bad Sauerbrunn, Forchtenstein und Mattersburg standen knietief unter Wasser. Nun stellt sich die Frage, bis zu welcher Höhe die Versicherungen zahlen.

Das Hochwasser überraschte die Mattersburgerin Katharina Rottensteiner plötzlich. Der Garten stand unter Wasser, durch das Kellerfenster drangen die Wassermassen in das Haus ein - mehr dazu in Unwetter ziehen Spur der Zerstörung und 300.000 Euro Schaden nach Unwetter.

Die Heizung von Katharina Rottensteiner ist kaputt, der Keller immer noch nass. Von ihrer Versicherung bekommt sie zwei Mal 8.000 Euro. Einmal zahlt die Haushaltsversicherung, die für Schäden des Wohnungsinhaltes aufkommt. Einmal ihre Eigenheimversicherung, die Schäden am Gebäude deckt. „Die Heizung alleine kostet 10.000 Euro, für das Auspumpen bekamen wir jetzt einmal einen Kostenvoranschlag von 9.000 Euro. Also für das alleine reicht es schon nicht“, so Rottensteiner.

Nachkaufen für höhere Versicherungssumme

„Die meisten Versicherungsunternehmen bieten ein Grundpaket an, das sich in der Regel zwischen 5.000 und 16.000 Euro bewegt. Wenn ich selbst noch eine höhere Versicherungssumme für den Schadensfall haben will, muss ich bei den meisten Versicherungen nachkaufen. In etwa bis zu einer Höhe von 50.000 Euro. Das sollte im Regelfall reichen“, erklärt Alfred Vlcek von der Wirtschaftskammer Burgenland.

Totalschaden am Auto

Dem ORF Burgenland ist ein Fall bekannt, bei dem zwei relativ neue Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Hochwassers in Mattersburg in einer Kellergarage eines Wohnhauses geparkt waren. Die Autos wurden durch den Schlamm und das Wasser komplett zerstört.

„Das Problem ist nicht nur, dass es innen und außen voller Schlamm ist, sondern auch die elektrischen Bauteile - jeder Stecker, der mit Wasser in Verbindung kommt, korrodiert, und das ist das Problem“, sagt Erich Wohlfahrt, von jener Kfz-Werkstätte, bei der die Autos zur Reparatur stehen.

Prämien werden steigen

Weil der Autobesitzer keine Kaskoversicherung abgeschlossen hatte, bekommt er nichts. Von seiner Haushaltsversicherung, weil es sich zum Zeitpunkt des Ereignisses ja auch um einen Inhalt handelte, gibt es ebenfalls nichts. Fahrzeuge sind nämlich ausgenommen, so Vlcek. Die zunehmenden Wetterkapriolen werden Versicherungsunternehmen in Österreich zwingen, ihre Prämien mittelfristig anzuheben, meint der Versicherungsexperte.