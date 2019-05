Misstrauensantrag: FPÖ und SPÖ stimmen zu

Am Montagnachmittag entscheidet sich, ob der Nationalrat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der gesamten Übergangsregierung das Misstrauen ausspricht. SPÖ und FPÖ werden gemeinsam dem Misstrauensantrag zustimmen, bestätigen die burgenländischen Abgeordneten.

Die Sozialdemokraten wollen im Parlament nicht nur Kanzler Kurz, sondern der gesamten Regierung das Misstrauen aussprechen, bestätigt der burgenländische Abgeordnete Erwin Preiner (SPÖ), Bürgermeister von Winden am See. „Ich werde so abstimmen, dass ich diesen Antrag unterstütze. Und ich bin zuversichtlich, dass es hier entsprechende Geschlossenheit gibt“, so Preiner im ORF-Burgenland-Interview.

Hofer: „Wir werden wohl zustimmen“

Montagvormittag wurde bekannt, dass auch die Freiheitlichen dem SPÖ-Misstrauensantrag, der sich gegen die gesamte Übergangsregierung richtet, zustimmen werden. Ex-Infrastrukturminister und Neo-Abgeordneter Norbert Hofer (FPÖ) legte sich bereits vor der Nationalratssitzung fest.

„Es wird erst einmal der Antrag der SPÖ abgestimmt werden, hier werden wir wohl zustimmen“, so Hofer. Eine ausverhandelte Einigung oder eine Art Übergangskoalition mit der SPÖ gebe es nicht, betonte Hofer. Ihm gehe es darum, dass eine Expertenregierung gesichert sei. Auch von der Sozialdemokraten heißt es, dass es keinen Pakt mit der FPÖ gebe.

Nach dem Misstrauensvotum und einer entsprechenden Mehrheit muss Bundespräsident Alexander van der Bellen das betreffende Regierungsmitglied bzw. die gesamte Regierung des Amtes entheben und übergangsweise einen neuen Kanzler ernennen, der oder die dann ein Kabinett vorschlägt. Die Abstimmung im Parlament wird am späten Nachmittag erwartet.

