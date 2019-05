Fakten zur EU-Wahl

Am heutigen Sonntag findet die Europawahl statt. Aktuell stellt Österreich 18 Abgeordnete im EU-Parlament. Bundesweit treten diesmal sieben Parteien an. Die vorläufige Zahl der Wahlberechtigten beträgt im Burgenland 234.576.

ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS, KPÖ und Europa Jetzt kandidieren bundesweit für die Europawahl. Vor fünf Jahren hat die ÖVP mit fast 27 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereint, die SPÖ ist auf 24 Prozent gekommen, die FPÖ hat 19,7 Prozent erreicht, die Grünen haben 14,5 Prozent erreicht, NEOS etwas mehr als 8 Prozent.

SPÖ und ÖVP haben fünf Mandate, die FPÖ vier, die Grünen drei, NEOS ein Mandat. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent. Wie sich die innenpolitischen Ereignisse der vergangenen Woche auf das Ergebnis auswirken wird der Wahlsonntag zeigen.

Im Jahr 2014 lag im Burgenland die SPÖ mit 33,5 Prozent auf Platz eins. Die ÖVP kam mit 31 Prozent auf Platz zwei und die FPÖ mit 17,8 Prozent auf Platz drei. Platz vier nahmen mit 8,0 Prozent der Stimmen, die Grünen ein.

Wahlberechtigt sind alle Österreicher und EU-Bürger mit Wohnsitz in Österreich, die spätestens am Tag der Wahl 16 Jahre alt sind. Gewählt werden kann auch per Briefwahl - 686.249 Wahlkarten wurden angefordert, das sind um 242.000 oder 54 Prozent mehr als vor fünf Jahren.

