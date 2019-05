Bienenvolk von Baum in Wohnhausanlage geholt

Aufgrund eines Bienenvolkes ist die Stadtfeuerwehr Pinkafeld (Bezirk Oberwart) am Freitagnachmittag ausgerückt. Anrainer einer Wohnsiedlung hatten die Helfer verständigt, weil sich die Tiere im Baum einer Grünanlage vor einem Haus niedergelassen hatten.

Das Bienenvolk wurde eingefangen, der Stamm abgesägt und samt Bienen in das Feuerwehrfahrzeug verladen. Im Wald wurden die Tiere laut der Freiwilligen Feuerwehr freigelassen. Das gesamte Volk wurde mit Wasser benetzt, damit es zusammenbleibt. Weil es aufgrund der dichten Verzweigung des Baumes nur teilweise gelang, die Bienen in einen Sack zu verfrachten, wurden schließlich alle Äste abgeschnitten.

Als sich das Volk wieder auf dem Stamm gesammelt hatte, wurde ein Müllsack darüber gestülpt und mit Kabelbinder geschlossen, berichtete die Stadtfeuerwehr am Samstag in einer Aussendung von dem nicht alltäglichen Einsatz. Dann wurde der Stamm abgesägt und die Tiere in ein nahes Waldstück übersiedelt. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken.