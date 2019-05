Forchtenstein Fantastisch bereit für neue Saison

Das Kinder- und Familienkulturfestival Forchtenstein Fantastisch geht heuer in die 23. Saison. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag ist das Programm 2019 auf Burg Forchtenstein präsentiert worden.

Zu den Attraktionen gehört diesmal ein Puppentheater für Kinder ab zwei Jahren, bei dem „Musik für den Fürsten“ gemacht wird. Im Stück des Mödlinger Puppentheaters soll der große Musiker Joseph Haydn ein Werk für den Fürsten komponieren, doch das ist gar nicht so leicht. Zu Hilfe kommen ihm dabei der Kasperl und die Kinder. „Es gibt wiederum an die 30 Stationen für Groß und Klein“, so Geschäftsleiter Host Horvath bei der Programmpräsentation. Es wird auch ein Mitmachtheater für die Mutigen geben: „Der kleine Vampir Verdi“.

ORF

Das Musical „Bronti und der Superkraft-Karottensaft“ startet heuer in seine zweite Saison, nächstes Jahr wird dann wieder gewechselt. Zum Programm gehören auch zahlreiche weitere Attraktionen: die Ritter- und Ritterinnenprüfung, Bogenschießen und Lanzenstechen sowie die Zunftstraße. Bereits zum „Stammpersonal“ gehören Hofjodler Salami, der Zauberer Merlix und die Gruselhexe Griselda.

Am 6. Juli geht es los

Unterstützt wird „Burg Forchtenstein Fantastisch“ von zahlreichen Sponsoren. Darunter ist auch die Gemeinde, die heuer 25.000 Euro investiert habe, so Bürgermeisterin Friederike Reismüller (SPÖ). Zum Team gehören 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Vorjahr wurden bei „Burg Forchtenstein Fantastisch“ an die 20.000 Gäste gezählt. Insgesamt haben seit dem Beginn mehr als 470.000 das Kinder- und Familienkulturfestival besucht, zogen die Veranstalter Bilanz. Geöffnet hat Burg Forchtenstein Fantastisch heuer an den vier Wochenenden von 6. bis 28. Juli.