Städtebund hält Generalversammlung in Rust ab

Mehr als 1.000 Bürgermeisterinnen und Gemeindepolitiker werden in den kommenden Tagen in Rust sein, wo der österreichische Städtebund seine Generalversammlung abhält. Zur Eröffnung kommen auch Städtebund-Präsident Michael Ludwig und Justizminister Josef Moser.

Der österreichische Städtebund hält seine Generalversammlung jedes Jahr in einer anderen Stadt ab, diesmal eben in Rust. Mitglieder des Städtebunds sind 257 Städte und größere Gemeinden Österreichs. Die am Mittwoch beginnende Veranstaltung dauert bis Freitag und steht unter dem Motto „Deine Stadt, dein Europa“.

Vielseitiges Programm für Besucher

Der Wiener Bürgermeister und Städtebundpräsident Michael Ludwig (SPÖ) und sein Parteikollege Landeshauptmann Hans Peter Doskozil werden erscheinen sowie auch Justizminister Josef Moser. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer will sich Rust von seiner besten Seite zeigen, ein vielseitiges Programm sei geplant, sagt Sonja Grapa vom Stadtmarketing.

Im folgenden dreitätigen Programm widmen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Arbeitskreisen Themen wie „Finanzierung der Pflege“, „Umweltfreundlich mobil“ und „Baulandentwicklung versus Naturschutz“. Den Abschluss am Freitag und somit zwei Tage vor der Europawahl macht eine Podiumsdiskussion mit den österreichischen Spitzenkandidaten.