E-Rolli-Fußballnationalteam trainiert für EM

Das österreichische E-Rolli-Fußballnationalteam bestreitet erstmals ein internationales Turnier. Beim European Nations Cup, sozusagen der Europameisterschaft in Finnland sind auch zwei Burgenländer dabei. Sie haben ein großes Ziel vor Augen.

Jakob Schriefl aus Müllendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung) und Michael Streit aus Eisenstadt bereiten sich in Steinbrunn (Bez. Eisenstadt-Umgebung) auf den bevorstehenden European Nations Cup vor. Beide sind auch in der E-Rolli-Liga mit ihrer Mannschaft, den Wild Wheels, im Einsatz.

Sie bereiten sich intensiv mit dem Nationalteam auf ihr erstes Großereignis vor. „Es kommt vor allem auf die Reaktionsschnelligkeit und die Konzentration an. Wir werden dort gegen den Weltmeister Frankreich antreten, gegen andere Mannschaften, die diese Sportart schon seit Jahrzehnten betreiben“, so Streit.

Hauptziel: die Weltmeisterschaft

Für den ersten internationalen Auftritt fliegt das Team gemeinsam nach Finnland. Die teilweise 100 Kilogramm schweren Rollstühle können nicht mitfliegen und werden schon vorher per Spedition in den Norden gebracht.

Für das Großereignis bei dem sieben Teams um den Titel kämpfen, haben unsere Sportlerinnen und Sportler ein großes Ziel. „Ich habe mein größtes Ziel eigentlich schon erreicht, nämlich ins Nationalteam zu kommen. Das werde ich so gut ich kann in Finnland unterstützen. Dann werden wir sehen, was wir mit heimbringen“, so Schriefl.

„Unser Hauptziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Dazu müssen wir den fünften Platz erreichen. Der fünfte Platz würde bedeuten, dass wir bei der Weltmeisterschaft 2021 in Australien, in Sydney dabei sind. Das ist noch einmal ein ganz anderes Projekt von der Größe her“, so Streit.

Kein Unterschied zwischen Mann und Frau

Beim E-Rolli-Fußball spielen Geschlecht oder Alter keine Rolle. Es sei sogar recht häufig der Fall, dass Frauen mitspielen, es bestehe auch kein Unterschied zwischen den Geschlechtern. „Ich finde überhaupt mehr Mädchen mitspielen sollten, für mich gibt es da keinen Unterschied“, erklärt Caroline Csöngei, das jüngste Team-Mitglied. Österreichs E-Rolli-Fußballnationalteam bestreitet von 23. bis 26. Mai 2019 den European Nations Cup in Finnland, bis dahin laufen die Vorbereitungen und es wird noch hart trainiert.