„Centertainment21“ in Konkurs

In Mattersburg sperrt das „Centertainment21“ am kommenden Wochenende zum letzten Mal auf. Das riesige Bowling- und Billard-Center hatte vor fünf Jahren in der Mattersburger Arena aufgesperrt und ist jetzt in Konkurs.

Ab Montag ist das „Centertainment21“ Geschichte. Am vergangenen Mittwoch wurde das Konkursverfahren eröffnet. Das Einzugsgebiet Raum Mattersburg - mit der Konkurrenz Wiener Neustadt und Wien-Nähe - sei zu gering gewesen, um das Center kostenmäßig im Plus zu betreiben, sagte Inhaber Marcus Konegger. Man habe den Standort Mattersburg und die mögliche Kundenfrequenz vor fünf Jahren einfach überschätzt.

Zu viele Kosten, zu wenig Umsatz

Man habe acht Bowling-Bahnen, acht Billard-Tische und einen Riesen-Bar und Cocktail-Bereich installiert, so Konegger. Diese Größe war für die Kundenfrequenz offenbar überdimensioniert. Rund 1,1 Millionen Euro kostete die Errichtung des Centers. Dazu kamen noch laufende Kosten wie die Miete für die 1.300 m² große Fläche, das Personal und die regelmäßig notwendige Wartung von Bowling-Bahnen und Billard-Tischen. All diese Kosten konnten die Umsätze nicht decken.

Ziel ist laut Konegger nun, einen Nachfolger zu finden, der möglicherweise mit einem anderen Angebot und Konzept begeistern kann, so Konegger. Eine Abschiedsparty wird es am Wochenende nicht geben.