WLAN-Hotspots: EU-Gutscheine für 14 Gemeinden

Die Europäische Kommission hat die Gewinner der zweiten Runde der WIFI4EU-Gutscheininitiative bekannt gegeben. Im Burgenland profitieren 14 Gemeinden.

Insgesamt wurden 3.400 Gutscheine im Wert von je 15.000 Euro an Gemeinden in der EU verteilt, 100 Gutscheine gehen nach Österreich. Die EU-Kommission unterstützt mit dem Geld den Ausbau von WLAN-Hotspots an öffentlichen Plätzen.

Im Burgenland betrifft das die Gemeinden Bad Sauerbrunn, Eberau, Leithaprodersdorf, Markt Allhau, Neudörfl, Neufeld an der Leitha, Olbendorf, Pilgersdorf, Pöttelsdorf, Pöttsching, Ritzing, Rohrbach bei Mattersburg, Sankt Martin an der Raab und Wallern im Burgenland. Als „Reservegemeinde“ sind Hannersdorf und Horitschon gelistet.

17 Gemeinden bereits im März ausgewählt

Bis zum Jahr 2020 sollen europaweit durch „WiFi4EU“ 120 Millionen Euro in den Ausbau der lokalen digitalen Infrastruktur fließen. Bereits im März wurden 17 burgenländische Gemeinden ausgewählt, die diese Förderung bekommen haben - mehr dazu in WLAN-Hotspots: EU-Förderung für 17 Gemeinden.

