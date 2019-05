Bezirk Mattersburg: Noroviren breiten sich aus

Die Noroviren breiten sich offenbar an den Schulen im Bezirk Mattersburg aus: Nach der NMS Schattendorf am Montag musste am Dienstag auch die NMS Mattersburg wegen des Verdachts auf Noroviren geschlossen werden.

In Mattersburg erkrankten mehr als acht Kinder an Brechdurchfall. Die Behörden gehen davon aus, dass die Schule zumindest die ganze Woche geschlossen bleiben muss. Denn es gebe nur einen Landesdesinfektor und der werde wohl nicht vor Freitag mit der Arbeit in Mattersburg beginnen können, weil zuvor noch die NMS Schattendorf desinfiziert werden müsse, so die Bezirkshauptmannschaft.

ORF/Andreas Herbst

Die Behörden schließen einen Zusammenhang bei den Erkrankungen an beiden Schulen nicht aus: „Man kann durchaus annehmen, dass durch Familien, deren Kinder in mehreren Schulen untergebracht sind, nun die verschiedenen Schulen betroffen sind“, so der Mattersburger Bezirkshauptmann Werner Zechmeister.

ORF

Volksschule Draßburg bereits wieder geöffnet

Die NMS Schattendorf war am Montag wegen des Verdachts von Noroviren geschlossen worden, weil vier Kinder wegen Erbrechens aufgefallen waren - mehr dazu in Noroviren: Auch NMS Schattendorf geschlossen. Die ersten Noroviren-Fälle im Bezirk Mattersburg waren vergangene Woche in der Volksschule Draßburg aufgetreten - mehr dazu in Verdacht auf Noroviren in Volksschule Draßburg.

Läuft alles nach Plan, soll die Schule in Schattendorf am Freitag und jene in Mattersburg am Montag wieder geöffnet sein. In Mattersburg sind 360 Schüler betroffen, in Schattendorf 90 Schüler. Bereits abgeschlossen ist die Desinfektion in der Volksschule Draßburg, die auch bereits wieder geöffnet hat.