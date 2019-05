300.000 Euro Schaden nach Unwetter

Der Schaden nach den Unwettern am Wochenende steht nun fest: Laut der Österreichischen Hagelversicherung liegt das Ausmaß im Burgenland bei 300.000 Euro.

Samstagnachmittag sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag zogen schwere Unwetter über den Landesnorden. Vor allem der Bezirk Mattersburg war betroffen.

ORF

Am schlimmsten hat es die Erdbeerbauern in der Gemeinde Wiesen getroffen, am Sonntag rechneten die Verantwortlichen mit Ernteeinbußen von etwa 70 Prozent - und das nur wenige Tage vor dem geplanten Erntebeginn. Neben der Österreichischen Hagelversicherung hat auch das Land Burgenland den Unwetteropfern rasche Hilfe zugesagt.

