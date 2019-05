Start der Biowende im Burgenland

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrätin Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) haben am Montagvormittag die Pläne für die angekündigte Bio-Wende präsentiert. Das Programm umfasst insgesamt zwölf Punkte.

Das Burgenland befinde sich mit der Biowende auf dem richtigen Weg, sagte Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Bio sei einerseits gut für eine artgerechte Tierhaltung. Bio sei aber auch klimafreundlich und nachhaltig. Außerdem garantiere Bio fairen Handel und das sei auch gut für die Umwelt, weil dann weniger Pestizide und sonstige Düngemittel zum Einsatz kommen würden, so Eisenkopf.

Zwölfpunkteprogramm soll umgesetzt werden

Das Programm umfasst insgesamt zwölf Punkte. Bis zum Jahr 2027 sollen insgesamt 50 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen biologisch bewirtschaftet werden, derzeit sind es 31 Prozent. Bei der Umstellung soll eine Landesförderung in der Höhe von 15.000 Euro für jeden Landwirt, der seinen Betrieb auf Bioproduktion umstellen möchte, helfen.

ORF/Andreas Berger

Auch Küchen des Landes Burgenland sowie in landesnahen Betrieben sollen bis spätestens 2024 auf Bio setzen. Das gleiche gilt für Kindergärten und Landesschulen. Bei einigen Punkten müssten Gesetze geändert werden. So soll zum Beispiel, mit der Änderung des Bodenschutzgesetzes, den Monokulturen auf den Feldern der Kampf angesagt werden. Es stelle sich dabei die Frage, ob das Interesse des einzelnen Landwirtes oder jenes der Allgemeinheit höher sei, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Man habe dabei eine klare Entscheidung getroffen und das Interesse der Allgemeinheit sei dem Land wichtiger, so Doskozil.

Neue Stelle sollen der Bioproduktion dienen

Der Bau von neuen Ställen soll künftig nur dann zugelassen werden, wenn diese Ställe auch der biologischen Landwirtschaft gewidmet sind. Abgerundet wird das Zwölfpunkteprogramm von einem Bio-Innovationspreis, dem neuen Gütesiegel „Bio aus dem Burgenland“ un einer Profilschärfung der beiden Landwirtschaftsschulen in Eisenstadt und Güssing. Die Biowende soll zudem wissenschaftlich begleitet werden.

Links: