Segel-EM: Burgenländer in Weymouth am Start

Die Segel-Europameisterschaft der Fourty-Niner und Nacra-17-Segler beginnen am Montag vor Weymouth in Großbritannien. Auch burgenländische Segler sind im Einsatz.

Österreich ist bei dieser Segel-EM mit sechs Booten vertreten, vier davon haben eine burgenländische Besatzung. Von den zwölf Seglerinnen und Segler kommen sieben von heimischen Yachtclubs. In der Nacra-17-Klasse gehört der Olympiadritte Thomas Zajac vom Burgenländischen Yachtclub in Rust mit seiner Partnerin Barbara Matz vom Yachtclub Breitenbrunn zum erweiterten Favoritenkreis.

Österreichischer Segelverband/Tobias Stoerkle

Das Duo, das im Vorjahr bei der Weltmeisterschaft das Olympiaticket bereits lösen konnte, setzt bei der EM aber nicht auf das Top-Material - das ist bereits unterwegs nach Enoshima, wo kommendes Jahr die Olympiabewerbe ausgetragen werden und wo die beiden ab Juli trainieren und zwei Regatten bestreiten werden.

Premiere für Farese/Zöchling

Die Neusiedler Nachwuchscrew Laura Farese und Matthäus Zöchling schnuppert erstmals EM-Luft, die beiden 19-Jährigen sollen vor allem Erfahrung sammeln. In der Fourty-Niner-FX-Klasse startet Tanja Frank - die Olympia-Partnerin von Thomas Zajac - gemeinsam mit Lorena Abicht. Die Vize-Weltmeisterinnen vom Union Yachtclub Neusiedlersee haben ebenfalls die Olympia-Qualifikation geschafft. Sie verpassten aber zuletzt vor Mallorca und Genua das Medal-Race und möchten bei der EM an ihre Vorjahres-Form anschließen. Ebenfalls in dieser Bootsklasse startet die Podersdorferin Angelika Kohlendorfer mit der Oberösterreicherin Lisa Farthofer.