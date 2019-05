Pichler erstmals Tennisstaatsmeister

Tennisprofi David Pichler aus Oslip ist Tennisstaatsmeister. Der 23-Jährige setzte sich am Samstagnachmittag in Oberpullendorf im Einzel gegen den Wahlburgenländer Pascal Brunner in zwei Sätzen durch.

Pichler gewann klar mit 6:3 und 6:2. Seine Siegesprämie beträgt 6.000 Euro. Neben diesem Einzeltitel holte sich Pichler auch im Doppel gemeinsam mit dem Kärntner Patrick Ofner den Sieg. Im Mixed-Bewerb musste der Osliper wegen einer Verletzung seiner Partnerin auf das Finale verzichten.

ORF

„Großer Stein vom Herzen gefallen“

Besser gehe es nicht als in Oberpullendorf vor Heimpublikum zu gewinnen, sagte Pichler in einer ersten Reaktion nach seinem Sieg im Einzel am Samstag. Der Staatsmeistertitel sei schon seit Jahren sein Ziel gewesen. „Jetzt habe ich es erstmals geschafft und da ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen“, so Pichler.

