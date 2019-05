Erstmals Straßennamen in Unterwart

In der 1.000-Einwohner-Gemeinde Unterwart hat es lange Zeit nur Hausnummern gegeben. Doch seit zwei Monaten haben Straßen, Gassen und Plätze in der zweisprachigen Gemeinde ungarisch-deutsche Namen.

In Unterwart weisen erstmals klingende Namen wie Erlengasse, Berggasse oder Panoramaweg den Weg. Das Dorfmuseum steht natürlich in der Museumsgasse und die Dr. Galambos-Gasse ist nach dem einstigen Pfarrer der Gemeinde benannt. Rund 70 neue Bezeichnungen wurden von den Unterwartern ausgewählt.

Nicht immer entschied man sich für lyrische Namen. So sind die Unterwarter Bauern stolz auf die Schweinestallstraße. Er sei Bauer und es freue ihn besonders, da ihm die Schweine doch ans Herz gewachsen seien, erzählte Gerhard Szabo.

Leichter ans Ziel finden

Bisher stand in Unterwart zum Beispiel das Haus Nummer 10 neben dem Haus Nummer 36 oder die Nummer 102 neben der 17. Die Nummer seien schon so durcheinander gewesen, dass sich zum Beispiel Rettung oder Postzulieferer nicht ausgekannt hätten, erklärte Bürgermeisterin Klara Liszt (ÖVP). Die neuen Namen seien für die Unterwarter sehr wichtig, so Kirchengemeinderätin Edith Seper. Denn es gebe so viele Straßen, die keine offizielle Bezeichnung gehabt hätten und man habe nur untereinander Namen wie zum Beispiel „Kleine Gasse“ dafür gehabt. Es gebe jetzt endlich eine gewisse Ordnung und die Hausnummern seien übersichtlich, meinte auch Sieglinde Palank aus Unterwart.

Friedensweg nach Schlaining angedacht

Beim Park in Unterwart gibt es jetzt einen Friedensweg. Es sei daran gedacht, diesen Weg bis zur Friedensburg Schlaining fortzusetzen, so dass eine direkte Verbindung, eine „Via Pacis“ entstehe, sagte Otto Osztovics. Mit der neuen Topografie sollte ab sofort jeder Besucher von Unterwart ohne Probleme an sein Ziel kommen.

