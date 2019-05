Melecs feiert Zehn-Jahr-Jubiläum

Der Elektronik-Spezialist Melecs in Siegendorf feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die Melecs-Gruppe hat derzeit mit weiteren Standorten in Wien, Lenzing, Ungarn, China, den USA und Mexiko rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Als sich Siemens unter anderem von seiner Tochterfirma SIMEA in Siegendorf trennen wollte, wagten die ehemaligen Siemens-Manager Ernst Mayrhofer, Friedrich Pressl und Bernhard Pulferer, im Jahr 2009, den Sprung in die Selbstständigkeit und kauften auch den Elektronikfertiger. Zehn Jahre nach ihrer Entscheidung für die Selbstständigkeit macht die Melecs-Gruppe einen Jahresumsatz von mehr als 250 Millionen Euro. Auch am Standort Siegendorf hat sich einiges getan, sagte Mayrhofer.

„Wie wir den Standort übernommen haben, war hier ausschließlich Geschäft für die Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht. Hier ist jetzt unser Standort für Automotive-Anwendungen. Wenn ich mich zurückerinnere, waren es damals 250 Mitarbeiter, jetzt sind es 400 Mitarbeiter“, so Mayrhofer.

Siegendorf bleibe wichtiger Standort

Am Standort Siegendorf, der erst vor zwei Jahren ausgebaut wurde, werden zum Beispiel Steuerungen für Allradgetriebe und LED-Beleuchtung für Autos produziert. Das Umsatzvolumen beträgt rund 100 Millionen Euro. Auch wenn man international immer mehr expandiere, bleibe Siegendorf wichtig, so Pressl. „Grundsätzlich sind wir auch Patrioten und ich glaube es ist nicht der richtige Weg überall nur Werke zu schließen und nach Fernost zu gehen. Wir haben hier ein hervorragendes Ausbildungssystem, wir haben eine gute Infrastruktur, wir finden die Mitarbeiter die wir brauchen und das ist schon sehr, sehr viel“, erklärte Pressl.

Elektromobilität als Schwerpunkt

Ein Schwerpunkt auf den sich Melecs in den nächsten Jahren konzentrieren wolle, stehe schon fest, sagte Bernhard Pulferer. „Das Thema Elektromobilität nimmt de facto zu und wir werden natürlich auch Elektroniken für Anwendungen im Elektromobilitätsbereich in der Zukunft vermehrt machen“, so Pulferer. Neben Auto-Elektronik und Lichttechnik fertigt Melecs auch elektronische Komponenten für Haushaltsgeräte und Industrieanwendungen an.

