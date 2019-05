Tennis-Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf

Zum elften Mal in Serie ist Oberpullendorf Schauplatz der Tennis Staatsmeisterschaft. Das Teilnehmerfeld ist heuer stark wie nie und das Preisgeld das höchste, das jemals bei einer Staatsmeisterschaft vergeben wurde. Der Osliper David Pichler steht bereits im Finale.

Am Freitag bestätigte David Pichler seine Form neuerlich. Er warf die Nummer Eins des Turniers, Dennis Novak, in drei Sätzen aus dem Bewerb. Pichler steht damit im Finale.

ORF

David Pichler schaffte es vorletzte Woche bei einem Weltranglisten-Turnier in Italien ins Finale. Bei der Staatsmeisterschaft schlug er im Viertelfinale Patrick Ofner, seinen Doppelpartner aus Kärnten mit 6:1 und 6:2. „Am Anfang muss ich sagen war ich richtig nervös. Die ersten Games waren auch richtig eng und wenn ich da am Anfang gleich das Break kriege, dann kann es auch anders laufen. Aber so bin ich richtig gut rein gekommen und am Ende ist mir eigentlich alles aufgegangen“, so Pichler.

ORF

Am Donnerstag mussten die Spiele im Freien abgesagt werden, die Veranstalter wechselten in die Halle. In Oberpullendorf genießen die Spieler gratis Hospitality, also Kost und Logie. Das Hotel ist Teil der Sportanlage. Das Preisgeld beträgt insgesamt 36.000 Euro, höher als bei kleinen Profiturnieren. „Es gibt eine Playersparty, es gibt Discokegeln, am Freitag wird auch für die gute Sache etwas getan. Das sind alles Dinge, die es nicht nur sportlich interessant machen, sondern es ist auch Society-mäßig etwas geplant“, so Organisator Günther Kurz. Am Freitag sollen die Halbfinalspiele wieder im Freien gespielt werden. Das Finale überträgt ORF Sport plus am Samstag live.