Verdacht auf Noroviren in Volksschule Draßburg

Die Volksschule Drassburg (Bezirk Mattersburg) ist Donnerstagnachmittag gesperrt worden. 24 Kinder erkrankten an Brechdurchfall. Wegen des Verdachts auf Noroviren bleibt die Schule auch am Freitag geschlossen.

Nachdem mehrere Kinder mit Brechdurchfall am Donnerstag von der Schule zuhause blieben, wurden der Gemeindearzt und der Schularzt kontaktiert, sagte der Bürgermeister von Draßburg, Christoph Haider. Der Arzt habe den Verdacht auf Noroviren geäußert und die Bezirkshauptmannschaft empfiehl, die Schule zu sperren, so Haider (SPÖ).

Am Freitag werde die Schule desinfiziert. Am Montag soll wieder ganz normaler Schulbetrieb herrschen, so Haider. Die Inkubationszeit für Noroviren würde zwei Tage betragen, wodurch am Montag wieder ungehindert der Schulbetrieb stattfinden könne.