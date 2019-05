Wirt für Bildein gesucht

Im Burgenland werden langfristig nur rund 100 Gasthäuser in größeren Gemeinden oder mit Spezialangeboten überleben, sagen Experten. In Bildein (Bezirk Güssing) sucht die Gemeinde per Online-Ausschreibung eine Wirtin oder einen Wirt.

Das Sterben der traditionellen Gasthäuser im Burgenland geht ungebremst weiter. Experten befürchten, dass sich ihre Zahl in den kommenden 15 Jahren noch einmal halbieren wird. Ein Sondermodell wird nun in Bildein umgesetzt.

ORF

Das Dorfgasthaus in Bildein ist Teil eines großen Kultur- und Veranstaltungszentrums, wo im Sommer zum Beispiel das bekannte Musikfestival „picture on“ stattfindet. Eigentümer des Gasthauses ist der Kulturverein „Grenzgänger“, hinter dem die Gemeinde steht. Der Verein sucht nun eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter für das Gasthaus. Der bisherige Wirt warf im vorigen Sommer das Handtuch, sagte der Obmann des Vereins, Bürgermeister Walter Temmel (ÖVP): „Ich glaube, der vorige Pächter hat aufgehört, weil es ihm einfach zu viel geworden ist - er hat ein zweites Geschäft in Güssing betrieben und ich glaube, das hat nicht gut zusammengepasst.“

ORF

Kreativität und Regionalität gefragt

Der künftige Pächter soll eine Monatsmiete von 500 Euro zahlen und einen Teil der Betriebskosten übernehmen. Im Gegenzug bekommt er die vollständige Infrastruktur eines gut eingerichteten Gasthauses zur Verfügung gestellt, inklusive Schankraum, Küche, Wintergarten, Veranstaltungssaal und Außenanlagen. Zum Anforderungsprofil sagte Obmann Walter Temmel: „Der zukünftige Pächter soll nicht nur mit der Bevölkerung, sondern auch mit den Vereinen sehr gut zusammenarbeiten. Er sollte aber auch selbst kreativ sein, etwas unternehmen und Veranstaltungen machen, mit einer guten Küche: Wir legen sehr viel Wert auf Regionalität.“

ORF

Sonderlösungen haben Zukunft

Solche Initiativen seien geeignet, das Sterben der Dorfgasthäuser zumindest zu bremsen, sagte Helmut Tury, Spartenobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Er glaubt, dass langfristig nur Gasthäuser in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern wirtschaftlich überleben werden und Sonderlösungen wie die in Bildein. Dort kann man sich noch bis Mitte Mai um das Gasthaus bewerben.