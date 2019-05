Parndorf: 14 Mio. Euro für Bahnhof

Die ÖBB haben in Parndorf ein Großprojekt für rund 14 Millionen Euro umgesetzt. Seit Ende April ist der sanierte und modernisierte Bahnhof „Parndorf Ort“ in Betrieb. Besonderen Wert legen die ÖBB auf die Barrierefreiheit.

Die Umbauarbeiten beim Bahnhof in Parndorf begannen im Februar 2018, jetzt sind sie fertiggestellt. Die Bahnsteige wurden erneuert, geschlossene und wetterfeste Warteräume wurden eingerichtet und Bahnsteigüberdachungen wurden gebaut. Insgesamt wurden 14 Millionen Euro investiert. Besonderen Wert habe man bei den Umbauarbeiten auf die Barrierefreiheit gelegt, erklärt ÖBB-Projektleiter Günter Novak. 50 Parkplätze wurden errichtet, doch eine weitere Park-and-Ride-Anlage sei geplant, so Novak.

ORF

Land beteiligte sich an Kosten

Bahnsteigausstattung und Bahnsteigbeleuchtung wurden installiert, der Durchgang zu den Bahnsteigen und zwei Lifte stechen hervor. Die Kundeninformationssysteme wurden überarbeitet. Auch Elektrofahrzeuge können parken und tanken. Das Land Burgenland beteiligte sich mit 300.000 Euro an der Park-and-Ride-Anlage. Es sei ein Bündel an Maßnahmen notwendig, um das Pendeln zu erleichtern, dazu zählen auch zusätzliche Parkflächen oder eine leichtere Anreise zum Bahnhof, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

ORF

Fehlende WC-Anlagen

Was fehlt sind allerdings WC und Sanitärbereiche. Die ÖBB erklärt, dass erst ab einer täglichen Frequenz von 5.000 Bahnfahrern derartige Anlagen auf einem Bahnhof errichtet werden müssen, außerdem seien die Züge mit WCs ausgestattet.