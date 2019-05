„Woodstock der Blasmusik“: Bgld. mischt mit

Am größten Blasmusik-Festival Europas, das viertägige „Woodstock der Blasmusik“ Ende Juni in Oberösterreich, wird es heuer erstmals einen Burgenland-Tag geben. Das Festival ist für den Burgenland-Tourismus eine willkommene Chance, das Burgenland zu bewerben.

2011 fand das „Woodstock der Blasmusik“ erstmals statt, damals mit bereits beachtlichen 4.000 Besuchern an vier Tagen. Heuer werden 70.000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Das Festival besuchen tendenziell gesellige Menschen.

„Aus Oberösterreich, aus Niederösterreich, aus dem Süddeutschen Raum und aus der Steiermark - das sind alles Regionen, die für uns touristisch sehr relevant sind ,wo viele unserer Gäste herkommen. Daher liegt nichts näher, als dass wir uns da engangieren“, meint Tourismus-Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

Burgenländische Kreationen in Oberösterreich

1.300 Musiker bzw. 130 Bands werden in der Gemeinde Ort im Innkreis spielen. Dort soll auch das kulinarische Burgenland mit burgenländischen Eigenkreationen beworben werden, etwa mit einem Gansl-Kebap, ein Moorochsenchili oder ein Winzerbrot mit Mangalitzaspeck, Rieslingkrautfleckerl, so Veranstalter Simon Ertl.

Qualifikation im Burgenland

Nach dem Festival werden Blasmusik-Fans, aber vor allem Bands im September ins Burgenland gelockt, konkret nach Rust. Hier findet erstmals ein Qualifikations-Festival statt, wo Bands einen Auftritt für das Woodstock der Blasmusik 2020 gewinnen können. „120 Gruppen stehen an, die 2020 mitspielen wollen und das nicht so einfach können. Drei Gruppen können sich über diesen Bewerb im Burgenland qualifizieren. Ich gehe davon aus, dass sich viele Gruppen melden werden“, so Burgenland-Tourismus-Direktor Hannes Anton.

„Road to Woodstock“ in Rust

Auch hier werden tausende Besucher erwartet, doch darin ist Rust erprobt, etwa durch Veranstaltungen wie Gans Burgenland, wo an einem Wochenende 8.000 Besucher kamen, so Bürgermeister Gerold Stagl. „Road to Woodstock der Blasmusik“ findet Mitte September statt.