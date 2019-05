Spatenstich für neues BECOM-Logistikzentrum

Am Montag fand der Spatenstich für das neue Logistikzentrum der Firma BECOM Electronics in Hochstraß (Bez. Oberpullendorf) statt. In den Ausbau werden 3,5 Millionen Euro investiert, aktuell sind in der Firmenzentrale in Hochstraß 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

BECOM entwickelt und fertigt elektronische Bauteile an, vor allem für die Autoindustrie und für die Automatisierungs- und Medizintechnik. Die BECOM Gruppe umfasst mittlerweile zehn Gesellschaften auf sechs verschiedenen Standorten in Europa, Asien und Amerika. Insgesamt sind in der Unternehmensgruppe knapp 700 Personen beschäftigt. Laut BECOM werden mehr als 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.

Michael Mandl

50 Millionen Euro in zehn Jahren

Das Gebäude wird eine Fläche von 1.800 Quadratmeter umfassen, die Lagerfläche ist für 2.500 Palettenplätze für die Lagerung von Halb- und Fertigwaren ausgelegt. Weiters beinhaltet das Gebäude Platz für die Reinigung von Umlauflaufverpackungen und das Kommissionieren von Kundenlieferungen. Im Obergeschoss sind 500 Quadratmeter für Büroflächen vorgesehen.

Die Firma Stahlbau Unger wird den Bau errichten. Der Zubau sei für die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe von großer Bedeutung, so die beiden Geschäftsführer Johann Bock und Franz Klein. In den vergangenen zehn Jahren wurden am Standort Hochstraß mehr als 50 Millionen Euro neue Technologien und Maschinen investiert.

