Start für Zentralmatura 2019

In Österreich startet am Montag die Zentralmatura. An die 45.000 Schülerinnen und Schüler treten an, im Burgenland sind es rund 1.600. Besonders spannend wird es am Mittwoch mit der Mathematik-Matura.

Begonnen wird am Montag mit den Sprachen Ungarisch, Kroatisch, Slowenisch und Spanisch. Am Dienstag ist Deutsch dran, am Mittwoch dann Mathematik. Nach dem schlechten Abschneiden der vergangenen Jahre kommt es heuer zu einigen Neuerungen bei diesem „Angstfach“ vieler Schülerinnen und Schüler. Jeder fünfte Schüler scheiterte 2018 an der schriftlichen Reifeprüfung.

Kürzere und verständlichere Aufgabenstellungen

Die Aufgabenstellungen sollen viel kürzer und verständlicher werden. Bewertet wird erstmals auch mit halben Punkten - für zumindest teilweise richtige Lösungen. An den AHS gibt es außerdem mehr Zeit für die Grundlagenaufgaben. Es gibt auch eine neue „Rettungsmöglichkeit“, um doch noch einen Vierer zu ergattern. Ein geänderter Notenschlüssel macht es möglich.

Mündliche Kompensationsprüfungen Ende Mai

Nach Mathematik am Mittwoch, folgt am Donnerstag Französisch, am Freitag Englisch. Abgeschlossen wird die schriftliche Matura am 13. Mai mit Latein und Griechisch, sowie am 14. Mai mit Italienisch. Wer mit einem oder mehreren „Nicht Genügend“ beurteilt wird, kann Ende Mai zu den mündlichen Kompensationsprüfungen antreten.