Konservatorium: Talenteschmiede stellt sich vor

Es ist eine Talenteschmiede ersten Ranges und das seit 48 Jahren: Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt. Was es genau zu bieten hat, konnten Interessierte am Samstag beim Tag der offenen Tür herausfinden.

Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt ist auch international eine anerkannte Adresse. Mehr als 300 Jung-Musikerinnen und -Musiker aus 26 Ländern werden dort derzeit ausgebildet - um nach ihrem Studium selbst Lehrer zu werden oder Karriere als Solist oder Orchestermusiker zu machen.

Akademischer Titel durch Musik-Uni Wien

Cellistin Hannah Pichler will Orchestermusikerin werden. Dank einer Kooperation mit der Musik-Uni Wien kann sie am Konservatorium einen akademischen Titel erwerben. Für die Karriere ist das wichtig. Der Einsteig in den Beruf ist nicht einfach. „Der Studienalltag hier ist sehr familiär, man kennt jeden, auch die Professoren“, berichtet die Cellistin.

Die Studierenden sind mit vollem Einsatz dabei. „Die ersten Jahre sind auf jedem Instrument ein steiniger Weg“, weiß Oboist Franz Trauner aus Altenburg.

Große Nachfrage nach Studienplätzen

Die musikalische Qualität erfüllt internationale Standards, freut sich Direktor Tibor Nemeth: „Die Nachfrage von Studienanfängern hat sich wesentlich gesteigert. Wir könnten locker die doppelte Menge an Studenten aufnehmen, nur haben wir natürlich noch nicht die Kapazitäten.“ Die meisten Studierenden werden nach der Matura aufgenommen. Ausnahmetalente können sich schon früher bewerben.

Sie treffen auf Lehrer, die zum Teil schon seit Jahrzehnten hier unterrichten. Geht alles nach Plan, wird das Haydn Konservatorium bald in eine Privatuniversität umgewandelt. Als solche darf sie selbst akademische Titel vergeben - eine Aufwertung für diese traditionsreiche Ausbildungsstätte.

