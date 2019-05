Junge Waldeule vor Krähe gerettet

In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) haben Polizisten am Donnerstagnachmittag eine Waldeule gerettet. Der verschreckte Jungvogel lag geschwächt auf dem Boden und wurde von einer Krähe attackiert.

Eine Frau entdeckte die auf dem Boden liegende Eule auf dem Friedhof in Frauenkirchen und wählte sofort den Notruf. Polizisten der Polizeiinspektion Frauenkirchen rückten aus und fanden das geschwächte Jungtier. Eine Krähe war bereits dabei, die junge Waldeule zu attackieren.

zurück von weiter

Die Beamten kamen dem Jungtier zu Hilfe und verscheuchten die Krähe. Die Waldeule schien äußerlich unverletzt, war jedoch sehr verschreckt. Ein Angestellter des Nationalparks Neusiedler See wurde verständigt und nahm das Tier in seine Obhut.