Dachstuhl in Deutsch Jahrndorf abgebrannt

In Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer in einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Eine Person wurde im Haus vermutet, der Verdacht bestätigte sich aber nicht.

Gegen 2.00 Uhr in der Nacht rückten die Feuerwehren Deutsch Jahrndorf, Pama und Neusiedl am See zu dem Brand aus. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses stand in Flammen. Zunächst war den Feuerwehren nicht klar, ob sich die vermisste Person noch im Haus befindet. Der Verdacht bestätigte sich dann aber nicht, hieß es von der Landessicherheitszentrale Mittwochfrüh.

Die Feuerwehren Deutsch Jahrndorf, Pama und Neusiedl am See waren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. In den Morgenstunden konnte Brand aus gegeben werden.