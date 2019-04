First Responder als Lebensretter

Ein First Responder des Roten Kreuzes ist Montagvormittag in Stadtschlaining (Bezirk Oberwart) zum Lebensretter geworden. Der Mann konnte einen bewusstlosen 77-jährigen Pensionisten durch Reanimationsmaßnahmen ins Leben zurückholen.

Kevin Kalchbrenner arbeitet hauptberuflich als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Oberwart. Ehrenamtlich engagiert er sich zudem als First Responder. Das Alarm-SMS erhielt Kalchbrenner Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in seinem Urlaub. In der Nachricht war von einem bewusstlosen Patienten die Rede, erzählt Kalchbrenner. „Ich habe mir meine Rotkreuzjacke angezogen, meinen Notfallrucksack geschnappt und war in nicht einmal zwei Minuten am Notfallort".

„Nur noch Schnappatmung feststellbar“

Als er bei dem Patienten eintraf, sei dessen Zustand bereits kritisch gewesen, bei dem 77-Jährigen sei nur noch eine Schnappatmung feststellbar gewesen, schildert Kalchbrenner: „Ich begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Bereits nach einigen wenigen Herzdruckmassagen zeigte der Patient wieder Atem-Kreislaufzeichen. Eine Defibrillation war dann gar nicht mehr notwendig".

Rotes Kreuz

Einige Minuten später traf ein Rettungsteam des Roten Kreuzes sowie das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 16 ein und übernahm die weitere Stabilisierung des Patienten. Beim Abtransport ins Krankenhaus Oberwart sei der Mann sogar wieder ansprechbar gewesen.

„Unglaublich schönes Gefühl“

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man weiß, dass man jemandem das Leben gerettet hat“, so Kalchbrenner. „Und es zeigt mir wieder einmal, wie wichtig gut ausgebildete Ersthelfer und First Responder sind, denn oft sind es die ersten Minuten, die zählen. Ich persönlich bin stolz darauf, dass mir das Rote Kreuz die Möglichkeit gibt, als First Responder meinen Beitrag zu leisten".