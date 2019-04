Altglas: 100 Tonnen mehr gesammelt

Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben vergangenes Jahr mehr als 10.200 Tonnen Altglas gesammelt, um 100 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Das zeigt die aktuelle Statistik der Altglassammlung 2018.

Pro Kopf sammelten die Burgenländerinnen und Burgenländer im vergangenen Jahr rund 30 Kilogramm Glas. Damit liegt das Burgenland über dem österreichischen Durchschnitt, sagt Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas Recycling.

„Glas ist zu 100 Prozent recyclebar - jede Glasflasche, jedes Marmeladeglas, jedes Gurkenglas, das im Glascontainer landet, geht zu 100 Prozent an eine Glasfabrik und wird dort eingeschmolzen. Aus jedem Glasbehälter wird wieder ein neue Glasbehälter. Wir sparen dabei eine sehr große Menge an Energie, an Rohstoffen und an CO2-Emissionen“, so Hauke.

In Österreich wurden im Vorjahr insgesamt 249.000 Tonnen Altglas gesammelt und recycelt. Das sind um 9.000 Tonnen mehr als im Jahr 2017. Damit nimmt Österreich in Punkto Altglassammlung europaweit einen Spitzenplatz ein, so Hauke. Trotzdem gebe es noch Luft nach oben.

„Noch immer 40.000 Tonnen im Restmüll“

„Zirka 40.000 Tonnen landen noch im Restmüll - häufig sind es Gläser aus der Küche, also eben Marmelade- oder Gurkengläser. Hier glaubt die Bevölkerung oft, dass die Gläser vollkommen gereinigt sein müssen - es reicht aber, wenn man die Gläser nur ausleert und dann in den Glascontainer wirft“, so Hauke. Seit mehr als 40 Jahren wird in Österreich Altglas gesammelt und recycelt. Seither wurden insgesamt 21 Milliarden Gläser und Flaschen wieder verwertet.

