Ein Verletzter bei Unfall in Parndorf

Bei einem Unfall in Parndorf sind Sonntagnachmittag ein Lenker verletzt und zwei Autos stark beschädigt worden. Die beiden Autos krachten an einer Kreuzung zusammen, die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

Auf der Kreuzung Bundesstraße (B50) und Gewerbestraße in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) war es zu dem Unfall gekommen. Die 41-jährige Lenkerin, die auf der Gewerbestraße fuhr und links auf die B50 abbiegen wollte, übersah das Auto des 50-jährigen Mannes, der gerade auf der B50 von Neusiedl am See Richtung Parndorf fuhr. Beide waren alleine im Auto. Die Frau blieb unverletzt, der Lenker des anderen Autos wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Parndorf war mit insgesamt drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz. Die B50 war zirka eine Stunde lang für den Verkehr an dieser Stelle nur schwer passierbar.