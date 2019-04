Olbendorf: Schutz vor Hochwasser

Olbendorf ist nun vor größeren Überschwemmungen geschützt. Am Samstag wurden zwei neuerrichtete Hochwasserschutzanlagen offiziell fertiggestellt. In Summe wurden dafür 1,3 Millionen Euro aufgewendet.

In einer Bauzeit von rund einem Jahr wurde das Hochwasserschutzprojekt Olbendorf (Bezirk Güssing) umgesetzt. Dazu wurde je ein Rückhaltebecken mit einem Schutzdamm am Dürrebach und am Haxbach errichtet. Die beiden Hochwasserrückhaltebecken haben 1,3 Millionen Euro gekostet.

ORF

In der Bevölkerung herrsche laut Bürgermeister Wolfgang Sodl (SPÖ) jetzt große Erleichterung. „In den letzten Jahren und Jahrzehnten waren die Gebäude und die Menschen in Olbendorf immer wieder mit der Problematik des Hochwassers konfrontiert. Es war uns allen sehr wichtig, dass das größte Infrastrukturprojekt in den letzten Jahren umgesetzt werden konnte“, so Sodl.

280 Bewohner nun vor Hochwasser geschützt

„Der Hochwasserschutz ist für das Land Burgenland sehr wichtig und ist in den vergangenen Jahren noch wichtiger geworden. Wir wollen als Land die Gemeinden bei ihren Projekten diesbezüglich unterstützen“, sagt der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). In Olbendorf werden durch die Rückhaltebecken 280 Bewohner vor Hochwasser geschützt.

ORF

Laut Josef Plank vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus nimmt die Hochwassergefahr auf Grund des Klimawandels österreichweit zu. „Der Bund gibt jährlich in Österreich über 100 Millionen Euro aus, im Burgenland in den vergangenen Jahren zwischen sechs und neun Millionen jährlich. Es wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit Sicherheit notwendig sein, weiter in diese Richtung zum Schutz der Bevölkerung aber auch zum Schutz wichtiger Einrichtungen zu investieren“, so Plank.