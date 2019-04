Galerie Hametner feiert 40-Jahr-Jubiläum

Am Samstagnachmittag wird in der Galerie Hametner, in Stoob, die Ausstellung von Jürgen Messensee eröffnet. Mit dieser Vernissage wird gleichzeitig ein Jubiläum begangen, denn die Galerie Hametner besteht seit 40 Jahren.

Die Galerie Hametner in Stoob konnte in den vergangenen Jahren österreichische Künstlerinnen und Künstler ersten Ranges für Ausstellungen gewinnen. Martha Jungwirth, Hans Staudacher, Gunter Damisch, Mario Dalpra, Deborah Sengl und viele mehr haben in der Galerie ausgestellt. „Ich schätze alle Künstler die bei mit ausstellen besonders. Ich suche mir immer nur Künstler aus, mit deren Arbeiten ich gut kann“, so Hametner.

Erste Ausstellung mit Werken des Vaters

In den vergangenen 40 Jahren organisierte Roland Hametner 120 Ausstellungen. Bei seiner Ersten, am 19. Mai 1979, stellte er Werke seines Vaters Franz Hametner aus. „Ich schätze seine Arbeit sehr und bin überzeugt, dass er ein sehr, sehr guter Maler war. Er hat in der Zedlitzhalle, in der Secession und im Künstlerhaus ausgestellt. Aber auf dem Markt in den Galerien, da wollte er nicht ausstellen. Dadurch ist er nicht so bekannt. Meiner Meinung nach würde ihm mehr Bekanntheitsgrad zustehen“, erzählte Hametner.

Viele burgenländische Malerinnen und Maler haben in Stoob ihre Bilder gezeigt: Sepp Laubner und Ilse Lichtenberger, Wolfgang Horwath, Harro Pirch und Birgit Sauer. „Ich möchte natürlich schon dem Publikum, das kommt, näherbringen was der Künstler macht. Das ist schon eine kleine Aufgabe und das wird auch teilweise angenommen“, so Hametner. Die aktuelle Ausstellung, mit Zeichnungen von Jürgen Messensee, ist bis 26. Mai in der Galerie Hametner in Stoob zu sehen.