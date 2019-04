FH Burgenland feiert 25. Geburtstag

Die Fachhochschule (FH) Burgenland hat am Mittwoch ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einem Festakt in Eisenstadt wurde die Bedeutung dieser Bildungseinrichtung fürs Burgenland hervorgestrichen.

135 junge Menschen hatten vor 25 Jahren mit der Eröffnung der FH ihr Studium begonnen. Im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Studentinnen und Studenten stark zu. Heute studieren bereits rund 4.100 Frauen und Männer an den beiden Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld. Seit 1994 wurden 7.500 Absolventinnen und Absolventen an der FH Burgenland gezählt. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ), selbst Absolventin einer FH, betonte beim Festakt die Vorteile dieser Ausbildung. Man könne sehr praxisnahe studieren und habe ständigen Kontakt zur Wirtschaft.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) strich bei der Jubiläumsfeier in einer Videobotschaft die Bedeutung der FH Burgenland hervor: „Die Studiengänge Internationale Wirtschaftsbeziehungen in Eisenstadt und Gebäudetechnik in Pinkafeld waren die ersten beiden FH-Studiengänge, die es in Österreich gegeben hat.“ Derzeit bietet die FH Burgenland neun Bachelor- und 13 Masterstudiengänge an, viele davon berufsbegleitend. Die Lehrveranstaltungen finden hauptsächlich an den Wochenenden statt.

Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) betonte, die FH sei ein wesentlicher Faktor, warum sich das Burgenland so gut entwickelt habe. Sie habe dazu beigetragen, dass das Burgenland im Bildungsbereich stark aufgeholt habe. Wenn es gelinge, Menschen von der Schule über die hochschulische Ausbildung bis hin zum Beruf eine Perspektive zu geben, dann würden die Menschen im Burgenland bleiben, so Doskozil. Festredner Günter Ogris vom Forschungsinstitut SORA meinte: „Wenn man die Bildungsabschlüsse der Jugend mit denen der Eltern vergleicht, dann gilt: In keinem anderen Bundesland gibt es weniger Bildungsabstieg und mehr Bildungsaufstieg als im Burgenland.“

In Zukunft soll die FH weiter wachsen, besonders am Standort Pinkafeld. Dort will das Land Burgenland für die FH zusätzliche Liegenschaften erwerben.

