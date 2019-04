Glyphosat-Ranking: Burgenland auf Platz fünf

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat ein Bundesländerranking erstellt und listet auf, wo wieviele Gemeinden auf Glyphosat verzichten. Das Burgenland landet auf dem fünften Platz.

Das Pflanzengift Glyphosat gilt als krebserregend, ist aber EU-weit - nach heftigen Debatten - noch bis 2022 als Unkrautvernichtungsmittel zugelassen. Im Burgenland gibt es für Gemeinden, die auf Glyphosat verzichten, eine besondere Plakette.

Greenpeace

Das Burgenland liegt in dieser Studie von Greenpeace im Mittelfeld auf dem fünften Platz. Von den 171 Gemeinden verzichten hierzulande 47 freiwillig auf den Einsatz von Glyphosat auf öffentlichen Flächen, etwa in Parks, auf Spielplätzen oder am Straßenrand.

Heißer Schaum als Alternative

„Wenn Gemeinden offiziell ‚glyphosatfreie Gemeinden‘ werden wollen, dann müssen sie uns zum Beispiel den Beschluss des Gemeinderats oder eine schriftliche Anweisung des Bürgermeisters übermitteln, um zu beweisen, dass sie absofort kein Glyphosat mehr verwenden“, erklärt Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace Österreich.

Greenpeace hat auch erhoben, was Gemeinden als Alternative zu Glyphosat nutzen. Neben der mechanischen Vernichtung mit Unkrautbürsten oder Pendelhacken wird immer öfter auch heißer Schaum - bestehend aus Zucker und Maisstärke - eingesetzt. „Dieser Schaum wird auf über 100 Grad erhitzt. Der unerwünschte Bewuchs wird dann nicht mit einem Gift tot gespritzt, sondern stirbt dann aufgrund der Temperatur ab“, so Theissing-Matei.

Öffentliche Datenbank

Die Ergebnisse der Greenpeace Studie wurden in einer öffentlich zugänglichen Datenbank zusammengefasst. Dort kann jeder nachschauen, ob die eigene Gemeinde glyphosatfrei ist. An erster Stelle des Bundesländerrankings liegt übrigens Niederösterreich, hier sind mehr als 60 Prozent der Gemeinden als glyphosatfrei. Das Schlusslicht bildet Tirol.

Eisenkopf: „Burgenland auf gutem Weg“

Nach der Veröffentlichung der Greenpeace Glyphosat-Studie betonte Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ), in einer Aussendung, dass das Burgenland auf einem guten Weg sei. Sie verwies aber darauf, dass 13 weitere glyphosatfreie Gemeinden im Burgenland in dem Greenpeace Ranking nicht berücksichtigt wurden. Demnach gebe es 61 glyphosatfreie Gemeinden und das bedeute Platz drei im Bundesländervergleich, so Eisenkopf. Greenpeace hat die Datenbank mittlerweile dementsprechend aktualisiert.

Links: