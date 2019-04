EU-Wahl: SPÖ ruft zur Teilnahme auf

Die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl ist normalerweise relativ gering, deshalb ist die Mobilisierung umso wichtiger: Auch deshalb ruft die SPÖ die Burgenländerinnen und Burgenländer dazu auf, am 26. Mai wählen zu gehen.

Bei der EU-Wahl will die SPÖ im Burgenland ihren ersten Platz verteidigen. Der Spitzenkandidat im Burgenland, Christian Dax, machte am Dienstag Werbung für die Europawahl und hob die Leistungen der Europäischen Union im Burgenland hervor. Die EU-Förderungen in der Höhe von mehr als einer Milliarde Euro hätten das Burgenland beflügelt.

ORF

An der Wahl Ende Mai teilzunehmen, könne ein Ausdruck dafür sein, Europa etwas zurückzugeben, so Dax, der auf dem siebenten Listenplatz der SPÖ kandidiert. „Die Hauptarbeit wird der persönliche Kontakt mit den Menschen sein, unsere Vision von Europa zu erzählen und den Menschen näherzubringen, wie stark das Burgenland von der EU profitiert hat“, so Dax.

Unzählige EU-Projekte umgesetzt

Auch der im Europäischen Ausschuss der Regionen mitarbeitende Landesrat Christian Illedits (SPÖ) hob die Bedeutung hervor, die Europa für das Burgenland hat. In jeder einzelnen Gemeinde seien EU-geförderte Projekte umgesetzt worden. „Das ist, glaube ich, auch so ein Anstoß, wie man die Menschen doch auch zur Wahl hinbewegen kann“, so Illedits. Die SPÖ Burgenland hat für die EU aber auch Kritik übrig: Eine Schwäche der EU sei, dass sie zu wenig gegen grenzüberschreitendes Lohn- und Sozialdumping unternehme. Als Mittel dagegen verlangt die SPÖ den Aufbau einer eigenen europäische Arbeitsmarktbehörde.