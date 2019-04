„Cosi fan tutte“ im Haydnkons

Im Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt werden derzeit 350 Studentinnen und Studenten aus 26 Nationen musikalisch ausgebildet. Ein Höhepunkt dieses Semesters ist die Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Cosi fan tutte“.

Das Bildungsangebot im Joseph-Haydn-Konservatorium, kurz Haydnkons, umfasst von der elementaren Musikerziehung über Nachwuchsförderung, die Studienzweige Konzertfach und Pädagogik, sowie zahlreiche Lehrgänge, wie zum Beispiel das Dirigieren. Die Vorstellung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ ist die zweite eigene Opernproduktion des Haydnkons, zu sehen am 17. und 19. Mai, sowie am 26. Mai im Kulturzentrum Eisenstadt.

Vierstündiges Livestream-Konzert

Ein weiterer Programm-Höhepunkt folgt am 31. Mai, dem 210. Todestag von Joseph Haydn: die internationale Veranstaltung „haydn 210“. Dabei handle es sich um ein vierstündiges Livestream-Konzert mit sechs verschiedenen Kulturinstitutionen, so Direktor Tibor Nemeth. Das Ganze werde man online verfolgen können und im Haydnsaal des Schlosses Esterhazy auch als Public Viewing. „Das wird etwas ganz besonderes sein, weil es nicht nur Haydn zu hören geben wird, sondern auch alles was sich zum Thema Haydn im weitesten Sinne verbinden lässt - zum Beispiel elektronische Musik, Tanzperformances, bildende Kunst“, so Nemeth.

ORF/Ulla Csenar

In Richtung Privatuni

Das Joseph-Haydn-Konservatorium zählt zu den wichtigsten Bildungseinrichtungen des Burgenlandes. Im Rahmen des Programmpräsentation erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), dass man das Konservatorium in Richtung Privatuniversität weiter entwickeln möchte. „Das wird in weiterer Folge der Weg sein, um auch nachhaltig nicht nur dieses Haus als Qualitätshaus zu manifestieren und zu festigen, sondern auch nachhaltig – das was wir eigentlich wollen - Haydn im Burgenland auch in den Mittelpunkt zu stellen“, so Doskozil.

Einen Einblick in die Arbeit des Jospeh-Haydn-Konservatoriums können Interessierte am 4. Mai beim Tag der offenen Tür gewinnen.

Link: