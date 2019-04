Osterfeuer setzte Gartenhütte in Brand

Samstagabend ist die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einem Holzstoß- und Gartenhüttenbrand ausgerückt. Aufgrund des Fehlens einer genauen Adresse und der Feuerscheine vieler Osterfeuer war der Einsatzort nicht leicht zu finden.

Um 21.49 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr am Karsamstag zu dem Brand gerufen. Die genaue Einsatzadresse war nicht klar und auf dem Gemeindegebiet waren die Flammen vieler Osterfeuer in der Umgebung zu sehen. Genau so ein Osterfeuer dürfte auch dem Holzstoß und der Gartenhütte zum Verhängnis geworden sein.

Ein kleines, privates Osterfeuer dürfte auf den Holzstoß und eine angrenzende Gartenhütte übergegriffen haben, berichtete die Stadtfeuerwehr am Ostersonntag. Als die Feuerwehr den Einsatzort auf dem Kalvarienberg schließlich ausfindig gemacht hatte, war der Hausbesitzer dabei den Brand mit einem Gartenschlauch in Schach zu halten. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer. Der noch glosende Holzstoß musste händisch abgebaut werden. Mittels Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester aufgespürt und gezielt abgelöscht. Nach circa einer Stunde konnten die 19 Feuerwehrmänner und -frauen wieder einrücken.

Laut Landessicherheitszentrale kam es in der Nacht auf Sonntag im Burgenland ansonsten zu keinen nennenswerten Zwischenfällen mit Osterfeuern.