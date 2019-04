Fünf Verletzte bei zwei Unfällen im Burgenland

Bei einem Verkehrsunfall in Großhöflein sind Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein Auto kam von der Straße ab und stürzte in einen Bach. In Oberpullendorf krachten ein Pkw und ein Motorrad zusammen.

Bei dem Unfall in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) waren drei Personen im Unfallauto. Einer der Insassen wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt, so die Landessicherheitszentrale. Sie wurden in das Krankenhaus in Eisenstadt gebracht. Aus dem Auto trat eine größere Menge Öl aus und floss in den Bach. Die Feuerwehren Großhöflein, Kleinhöflein und Eisenstadt beseitigten die Unfallspuren.

Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung

Leicht verletzt bei Unfall mit Motorrad

Bei dem Unfall in Oberpullendorf, bei dem ein Pkw und ein Motorrad zusammengestoßen waren, wurden der Motorradfahrer und sein Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Oberpullendorf gebracht.