Jennersdorf: Rufsammeltaxi als Erfolgsgeschichte

Um vier Euro mit dem Taxi aus einem abgelegenen Dorf zum Arzt oder zur Bezirkshauptmannschaft: Im Bezirk Jennersdorf ist das seit zwei Jahren möglich. Dort haben alle zwölf Gemeinden ein Rufsammeltaxi-System ins Leben gerufen. Nun wird das Service ausgebaut.

Rufsammeltaxis sind in einigen Regionen des Südburgenlandes unterwegs. Sie holen die Fahrgäste nach telefonischer Anforderung von zuhause ab, bringen sie zum Beispiel in den Bezirksvorort und nach einigen Stunden wieder nach Hause. Im Bezirk Jennersdorf wird der Service seit zwei Jahren angeboten und nun erweitert. Auch Fahrten in die Bezirke Güssing und Fürstenfeld werden nun angeboten und zwar an allen fünf Wochentagen statt wie bisher nur an drei Tagen.

ORF

Rund 1.500 Passagiere wurden im zweiten Betriebsjahr befördert. Da ist noch Luft nach oben, sind sich beteiligten Kommunalpolitiker einig: „Die Bilanz ist zweifelsfrei positiv. Wir bieten hier den Menschen Mobilität. Es ist leistbare Mobilität. Alle zwölf Gemeinden des Bezirkes sind dabei. Wir starten jetzt mit 1.Mai in das dritte Betriebsjahr. Wir erhoffen uns von diesen Erweiterungen - fünf Tage die Woche, Fahrten nach Güssing und Fürstenfeld - natürlich eine deutliche Steigerung“, so Ewald Schnecker, Obmann des Projekts „Lichtregion“, das für das Taxiservice zuständig ist.

ORF

Preise zwischen zwei und acht Euro

Die Gemeinden leisten einen finanziellen Beitrag, damit das Ticket für den Fahrgast günstig bleibt. „Das kostet in der Gemeinde zwei Euro, im Bezirk vier Euro. Nur wenige Fahrten, zum Beispiel vom Süden des Bezirkes nach Güssing, kosten acht Euro“, erklärt Obmann-Stellvertreter Bernhard Hirczy. Momentan hat man ein Budget von 110.000 Euro, die Finanzierung ist zu einem Drittel von den Gemeinden, zu zwei Dritteln von Bund, Land und den Fahrteinnahmen gedeckt.