Cselley Mühle: Abschied von Robert Schneider

Hunderte Menschen haben am Donnerstag am Begräbnis von Robert Schneider in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) teilgenommen. Sie nahmen Abschied vom Künstler und Mitbegründer der Cselley Mühle.

Robert Schneider wurde auf seinem letzten Weg von seiner Familie, vielen Künstlerkollegen und Freunden auf den Friedhof seiner Heimatgemeinde begleitet. Nach der Beisetzung gedachte die Trauergemeinde seines Lebenswerks - an jenem Ort, den er entstehen und wachsen hat lassen, der Cselley Mühle in Oslip.

Schneider war am Samstag, den 13.4.2019 im Alter von 69 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. „Ich möchte mich bei allen herzlichst bedanken, dass sie ihn alle so gerne gehabt haben. Und ich fühle mich sehr getragen, muss ich sagen, und sehr geschützt von den Menschen. Das macht mir das Ganze leichter“, so Eveline Lehner, die Witwe des Verstorbenen.

Cselley Mühle Gemeinsam mit unter anderen Sepp Laubner gründete Robert Schneider 1976 die Cselley Mühle in Oslip als Kunst-, Kultur- und Aktionszentrum.

Gründer, Lehrmeister und Freund

„Er war so wie mein Bruder, ich hatte keine Geschwister und wir haben in manchen Bereichen so gleich gedacht und gleiche Interessen und Ideen gehabt. Und das hat naturgemäß dazu führen müssen, dass wir gesagt haben, im Burgenland fehlt etwas und wir gehen das jetzt an“, erinnerte sich Sepp Laubner, der Mitbegründer der Cselley Mühle. „Die Cselley Mühle verliert heute den Robert als Gründer, Lehrmeister und Freund“, so Hans Bögl, ebenso Mitbegründer.

Wegbereiter für junge Künstler und junge Kunst

Robert Schneider war nicht nur Freund und Kunstschaffender, er war auch Wegbereiter für viele, die die heutige burgenländische Kunstszene prägen. „Er war nicht nur Wegbereiter, er war auch ein ‚Ermöglicher‘ und ein ‚Zulasser‘. Er hat uns Fehler machen lassen und das war die beste Schule, die man sich vorstellen kann. Und wir sind ihm ewig dankbar dafür, dass er uns diese Spielwiese, diese wunderbare Cselley Mühle, damals einfach gegeben hat“, so David Kleinl, selbst Kunstschaffender.

ORF

Auf seiner eigenen künstlerischen Spielwiese machte Robert Schneider den „Riss“ zum Hauptthema. Er brachte selbstgefertigte Kugeln mit Schlitzen zum Klingen. Einen weiteren Riss wird er mit seinem Ableben hinterlassen - vor allem am Ort seines Wirkens - der Cselley Mühle in Oslip.

