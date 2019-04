Gutes Zeugnis für Landesfeuerwehrverband

Dem Landesfeuerwehrverband wird nach einer finaziellen Prüfung durch eine Aufsichtsbehörde ein gutes Zeugnis ausgestellt. Geprüft wurden die Finanzen in den Jahren 2014 bis 2018. Es gibt lediglich kleiner Optimierungsvorschläge.

Das Budget des Landesfeuerwehrverbands beträgt rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Das meiste Geld wird für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrmitglieder aufgewendet. So besuchen pro Jahr rund 5.000 Feuerwehrfrauen und Männer diverse Kurse. Im Landesfeuerwehrkommando werde sorgsam mit dem Geld umgegangen, attestierte Feuerwehrreferent und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) nach der Überprüfung.

„Diese Prüfung ist wichtig, da allen Freiwilligen auch gezeigt werden muss, wie im Landesfeuerwehrverband gearbeitet wird. Es ist auch wichtig, dass das auch die Ortsfeuerwehren sehen“, so Tschürtz.

Kostenfrage Sanierung

Das Gebäude des Feuerwehrkommandos in Eisenstadt ist in die Jahre gekommen und deshalb sanierungsbedürftig. Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl rechnet mit Kosten von rund 15 Millionen Euro. Für ihn gehe es jetzt darum offene Planungs- und Finanzierungsfragen zu lösen, so Kögl. „Ich will Kostenwahrheit haben, gut planen und dann kompakt umsetzen. Nur aufs Grüne bauen ist mir zu unsicher. Eine Sanierung birgt immer auch Gefahren“, sagte Kögl.

Beim geplanten neuen Landesfeuerwehrgesetz sind - laut Tschürtz - die Parteienverhandlungen abgeschlossen. Nun soll das Gesetz in Begutachtung gehen und dann mit 1.1.2020 in Kraft treten, so Tschürtz.