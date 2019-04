Fernheizwerk Oberwart offiziell eröffnet

Das neue Fernheizwerk in Oberwart ist jetzt offiziell eröffnet worden. Der Probebetrieb läuft schon seit November. Es versorgt Krankenhaus, Gemeindeobjekte, Einkaufszentrum, Zentralmusikschule und OSG mit Fernwärme.

Die Energie Burgenland investierte 2,9 Millionen Euro in das neue Fernwärmeheizwerk und weitere 1,7 Millionen Euro in das Fernwärmenetz. Als Brennstoff für das neue Heizwerk in Oberwart wird Brennstoff aus der Region eingesetzt. Die Leistung betrage fünf Megawatt, so Energie-Burgenland-Vorstandsdirektor Alois Ecker. Zirka 1.000 Haushalte können mit Fernwärme versorgt werden - Neues Fernheizwerk geht ans Netz.

ORF

Weitere Investitionen in erneuerbare Energie

In Zukunft wolle man noch stärker auf das Thema erneuerbare Energie setzen, so der Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland, Michael Gerbavsits. In der vergangenen Woche habe man im Aufsichtsrat eine Großinvestition von 415 Millionen Euro genehmigt bekommen. Die Energie Burgenland werde in den nächsten Jahren 233 Millionen Euro in Windenergie und 35 Millionen Euro in Photovoltaik investieren - mehr dazu auch in Energie Burgenland investiert 415 Millionen Euro. Außerdem werden 115 Millionen Euro in das Stromnetz investiert und 30 Millionen Euro in den Ausbau der Fernwärme.

ORF

Laut Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) wird das Thema erneuerbare Energien auch bei der neuen „Klima- und Energiestrategie“ eine große Rolle spielen. Der Standort Oberwart sei wichtig, um bei der Bevölkerung das Bewusstsein für Klimaschutz zu schaffen und das Thema angreifbar und sichtbar zu machen.