40 Jahre Volksgruppensendungen im ORF

Vor 40 Jahren hat der ORF Burgenland die erste kroatisch-deutsche Sendung im Radio ausgestrahlt, 1989 startet die Fernsehsendung „Dobar dan Hrvati“. Die Sendungen sind mittlerweile von wichtiger Bedeutung für die kroatische Volksgruppe.

Als „kroatische Stunde“ bezeichnen viele Burgenlandkroaten sowohl die Radio- als auch TV-Sendungen in kroatischer Sprache. Aus wissenschaftlicher Sicht erfüllen diese Sendungen mehrere Funktionen für die Volksgruppe. So leisten sie etwa einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitswirksamkeit, sagt Petra Herczeg, Dozentin am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaften. „Dass man eben die Möglichkeit hat, hier auch die Themen für die Volksgruppe aufzubereiten - das ist eine wichtige Funktion, die erfüllt wird und, dass in diesem Kommunikationsumfeld, in dem wir uns bewegen man auch sieht, dass es Burgenlandkroaten und Burgenlandkroatinnen gibt“, so Herczeg.

Auch für die Normierung der burgenlandkroatischen Sprache spielte und spielt der ORF mit seinen kroatischen Sendungen eine wichtige Rolle. Denn dadurch sei die Erarbeitung des ersten umfangreichen Wörterbuches der burgenländischen Kroaten initiiert worden, sagt der Sprachwissenschaftler Johann Szucsich.

Stärkung der Sprachkompetenz

Im Radio und im Fernsehen findet die kroatische Sprache jenen Raum, den sie im öffentlichen Leben immer mehr verliert. Diese Präsenz trägt auch zur Stärkung der Sprachkompetenz bei - nicht nur bei Erwachsenen sondern auch bei Kindern und Jugendlichen. Man könne die Sendungen und Beiträge auch als Sprachressource verwenden, weil hier richtig artikuliert werde und auch die Vielfalt der Sprache an sich gezeigt werde, sagt Herczeg.

Anlässlich der Jubiläen - 40 Jahre kroatische Radiosendungen und 30 Jahre kroatisches Fernsehmagazin - gibt es am Sonntag, dem 7. April, eine Sondersendung von „Dobar dan Hrvati“, um 13.30 auf ORF 2.

