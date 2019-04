Auto gegen Zug: Insassen unverletzt

In Eisenstadt ist es Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang gekommen. Ein Auto mit zwei Insassen prallte gegen einen Zug, niemand wurde verletzt. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Ein Pensionistenehepaar aus dem Bezirk Mattersburg fuhr Donnerstagvormittag auf der Eisbachstraße von der Ruster Straße kommend. Die beiden waren in Richtung Mattersburger Straße unterwegs. Beim Bahnübergang sei der Lichteinfall auf die Ampelanlage so ungünstig gewesen, dass sie das Rotlicht nicht sahen, gaben die beiden später an.

ORF

„Eine Heerschar an Schutzengeln im Einsatz“

Das Ehepaar wollte den Bahnübergang überqueren und übersah dabei den ankommenden Zug. Das Auto prallte in die Seite des Zuges, dadurch wurde der Pkw zurückgeschleudert und erheblich beschädigt, so Jürgen Mayer von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Dem Ehepaar ist glücklicherweise nichts passiert. „Da war heute wirklich eine Heerschar an Schutzengeln im Einsatz. Die beiden Personen stiegen aus dem Auto aus und waren unverletzt“, so Mayer. Im Zug befanden sich zirka zehn Personen, auch sie alle blieben unverletzt.

ORF

Rettungssanitäter waren sofort vor Ort und untersuchten das Ehepaar nach dem Unfall. Die Feuerwehren von Kleinhöflein und Eisenstadt waren mit neun Mitgliedern im Einsatz.