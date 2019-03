Schüler machen EU-Politik

Drei Schüler des BRG Oberschützen haben in Brüssel am Jugendevent „Your Europe, Your Say“ teilgenommen. Jugendvertreter aus 33 Ländern erarbeiteten dabei konkrete Vorschläge, mit denen sich das EU-Parlament ihrer Ansicht nach beschäftigen sollte.

Die Jugendplenartagung fand von 21. bis 23. März in Brüssel statt und wurde vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss veranstaltet. Das BRG Oberschützen war eine der 33 ausgewählten Teilnehmerschulen (Jeweils eine Schule aus den 28 EU-Mitgliedstaaten und fünf Kandidatenländern Albanien, Nord Mazedonien, Montenegro, Serbien und die Türkei).

Schlüsselfragen behandelt

Die Schüler wurden eingeladen, Ideen zu den Europawahlen 2019 (23. bis 26. Mai) auszutauschen und Vorschläge zu bestimmten Schlüsselfragen zu machen, etwa wie die repräsentative Demokratie in der Zukunft gestärkt werden könnte. Unter den insgesamt 99 Schülern befanden sich Florian Oswald-Ulreich, Stephan Kern, und Alina Haslinger als Vertreter des BRG Oberschützen.

EESC

„Mehr Wissen über Europa“

Insgesamt erarbeiteten die Teilnehmer im Alter von 16 bis 17 Jahren zehn konkrete Vorschläge. Darunter befand sich etwa die Forderung nach einem verbindlichen Lehrplan zur Europapolitik, um das Wissen über die Europäische Union zu erhöhen.

EESC

Ein weiterer Vorschlag betraf die Ausarbeitung einer Internetseite, die sämtliche Informationen über die Wahlen in der EU zusammenfasst. Gefordert wurde auch die elektronische Stimmabgabe bei EU-Wahlen zu forcieren. In Österreich findet die EU-Wahl am 26. Mai statt.

Link: