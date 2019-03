Team Dornau: Erfolge bei Special Olympics

Mit 52 Medaillen für die österreichische Delegation haben die Special Olympics World Summer Games 2019 in Abu Dhabi geendet. 13-Mal Gold, 18-Mal Silber und 21-Mal Bronze gab es für Österreich. Das Team Dornau errang fünf Medaillen.

Die bislang größten Weltspiele in der Geschichte von Special Olympics sind jetzt vorbei - 200 Nationen waren dabei. Für die Delegation aus dem Burgenland, beziehungsweise das Team Dornau, waren es auf jeden Fall sehr erfolgreiche Weltspiele. Leichtathlet Stefan Holzinger gewann in seiner Klasse Gold über die 25 Meter, über die 50 Meter belegte er den vierten Platz.

Im Bowling konnten sich Gerald Weinhofer und Unified-Partner Ernst Lueger ebenso die Goldmedaille sichern. Für Christine Werkovits gab es Silber im 25-Meter-Lauf und Bronze im Schlagballwurf. Mario Dukic und Filip Markov sowie Unified-Partner Sebastian Koller durften sich mit dem Fußballteam eine Silbermedaille umhängen lassen.

Special Olympics Österreich

Harald Josef Wimmer schrammte mit Platz vier im Bowling-Einzel ganz knapp an einer Medaille vorbei, für Weinhofer gab es im Bowling-Einzel den achten Platz, das Bowling-Unified-Team (Harald Wimmer, Gerald Weinhofer, Ernst Lueger und Harald Hafner) beendete den Wettkampf auf dem sechsten Platz.

Künftig Tanzsport dabei

Die nächsten World Games finden vom 2. bis 13. Februar 2021 in Are und Östersund statt. Eine Neuerung gibt es: Der Tanzsport wird offiziell ins Programm von Special Olympics aufgenommen. Ob die Tanzsportbewerbe nun bereits 2021 bei den World Games in Schweden oder erst 2023 bei den World Games in Berlin ausgetragen werden, entscheidet sich in den nächsten Monaten.