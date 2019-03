Bau der S7 voll angelaufen

Der Bau der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) ist im Raum Rudersdorf voll angelaufen. Im Fokus steht derzeit der 15 Kilometer lange Abschnitt West, der neben dem Tunnel Rudersdorf auch mehrere Brücken umfasst.

Riesige Bagger, unzählige Lastautos und viele andere Baufahrzeuge prägen derzeit das Bild entlang der S7-Trasse. Ein Hotspot ist im Moment der Bereich des West- und Ostportals des drei Kilometer langen Tunnels Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf).

ORF

„Arbeiten im Plan“

Bis jetzt liege man mit den Arbeiten im Zeitplan, sagte der zuständige Bauleiter der ASFINAG, Herwig Moser. „Wir machen derzeit den Voraushub für die Tunnelanschlagswand. Der nächste Schritt ist dann die Herstellung dieser Tunnelanschlagswand“, so Moser.

ORF

„Die gesamte Region profitiert“

Derzeit sind auf der Baustelle rund 120 Arbeiter beschäftigt. Wöchentlich werden es mehr. Viele kommen von weit her. Für sie werden derzeit in der gesamten Region Quartiere in Gasthäusern und Pensionen angemietet. Weit mehr als 100 Betten werden für die nächsten drei Jahre benötigt. Denn in dieser Zeit werden laut ASFINAG rund 250 Menschen auf der Baustelle beschäftigt sein.

ORF

Die gesamte Region profitiere bereits davon, sagt Rudersdorfs Bürgermeister Manuel Weber (ÖVP) - von den Beherbergungsbetrieben bis zu den Nahversorgern. Die Gesamtkosten für die S7 sind mit 700 Millionen Euro veranschlagt, die Verkehrsfreigabe ist für 2023 geplant.

Link: