Familypark St. Margarethen wird verkauft

Der Familypark St. Margarethen wird an eine französische Investorengruppe verkauft. Er stand bisher im Eigentum von Mario Müller und der Müller Privatstiftung. Mit einer Fläche von 145.000 Quadratmetern gehört er zu den größten Freizeitparks Österreichs.

Der Familypark wurde vor 51 Jahren gegründet und stetig ausgebaut. Im Vorjahr wurden 716.500 Besucherinnen und Besucher gezählt - mehr dazu in Familypark: Besucherrekord im Jubiläumsjahr. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 15,8 Millionen Euro, als Bilanzsumme wurden rund 34 Millionen Euro angegeben. Während der Saison zwischen April und Dezember sind rund 230 Mitarbeiter im Freizeitpark beschäftigt.

Noch keine Bestätigung des Unternehmens

Seitens des Unternehmens wurde der Verkauf noch nicht bestätigt. Es werde am Donnerstag dazu eine Aussendung geben, bis dahin äußere man sich nicht zu den Gerüchten, so Pressesprecherin Lisa Wagner-Körmendi. Der Verkaufsprozess soll am Mittwoch formal abgeschlossen werden.

Von der Geschäftsführung war bisher niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Der Bürgermeister von St. Margarethen, Eduard Scheuhammer (ÖVP), war nicht über den Verkauf informiert. Es habe im Vorfeld nicht einmal Gerüchte gegeben. Der Betrieb im Familypark ist durch den Verkauf nicht beeinträchtigt, und der Saisonstart am 30. März soll wie geplant ablaufen.

