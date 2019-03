387 Burgenländer bei Sammelklage gegen VW

Im VW-Abgasskandal findet am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt ein Prozess nach einer Sammelklage burgenländischer Kunden statt. Der VKI vertritt 387 Betroffene und macht 2,3 Millionen Euro Schaden geltend.

Der Schaden liegt nach Ansicht des Vereins für Konsumenteninformation (VKI)in einer Wertminderung von 20 Prozent des Kaufpreises infolge von manipulierten Abgaswerten. Zudem wird eine Haftung für Folgeschäden geltend gemacht.

VKI vertritt 10.000 Geschädigte

Das Verfahren beim Landesgericht Eisenstadt ist eine von 16 Klagen, die bei den jeweiligen Landesgerichten Österreichs eingebracht wurden. Insgesamt wird der Streitwert dieser Sammelklagsaktion mit 60 Millionen Euro beziffert. Rund 10.000 Geschädigte werden vom VKI vertreten. In Eisenstadt sind jene Fälle eingeklagt, bei denen die Übergabe des Fahrzeuges im Sprengel des Landesgerichts Eisenstadt erfolgte. Im Verfahren beim Landesgericht Eisenstadt sind alle burgenländischen Fälle zusammengefasst. Bisher haben in den sechzehn Verfahren vier Verhandlungen stattgefunden - mehr dazu in VW-Abgas-Skandal: Erster Prozess in Leoben und Richtungsweisendes Abgasurteil in Wien.

